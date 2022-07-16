Арбитражный спортивный суд подтвердил отстранение россии от международных футбольных соревнований (2)

Преступности.нет 2022.07.16 01:39
16.07.2022 01:29
Международный арбитражный спортивный суд (CAS) отклонил апелляцию
российского футбольного союза в ФИФА и УЕФА об отстранении сборной России
от международных турниров.
Об этом сообщает "Зеркало недели".
Также CAS отклонил апелляции ЦСКА, Динамо, Зенита и Сочи на решения УЕФА об
отстранении российских футбольных клубов от еврокубков.
Ранее УЕФА из-за полномасштабного вторжения России в Украину исключил
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