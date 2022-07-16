Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС - "Энергоатом" (5)

2022.07.16 (5)2022.07.15 (17) →
- Обстреливают Никополь. Оккупанты устанавливают ракетные комплексы на Запорожской АЭС : Новое Время 01:46
- Захватчики с территории Запорожской АЭС стреляют по Никополю из ракетных комплексов, - Энергоатом : Еспресо TV 01:34
- Рашисты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС и обстреливают Никополь : ОстроВ 00:39
- Обстрелы Никополя велись с территории Запорожской АЭС, говорит Петр Котин : Наша Столиця 00:22
- Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС - "Энергоатом" : Українська правда 00:10