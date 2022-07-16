Оккупанты обстреливают Никополь из ракетных комплексов на ЗАЭС - "Энергоатом" (5)

Українська правда 2022.07.16 00:10

Катерина Тищенко - Пятница, 15 июля 2022, 23:39 ЗАЭС, фото Getty Images Российские оккупанты устанавливают ракетные комплексы на территории Запорожской АЭС, из которых обстреливают район Никополя. Источник: президент ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире телемарафона в пятницу, сообщает "Интерфакс-Украина" Прямая речь: "Что касается Запорожской АЭС: ситуация там очень напряженная, и с каждым днем ​​она становится все более напряженной.