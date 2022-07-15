Резников: "Закончить войну до конца года вполне реально" (3)

Главное в Украине 2022.07.15 21:05

15 липня 2022 21:03 Всеукраинскую известность Алексей Резников получил как один из ключевых членов юридической команды Виктора Ющенко, добившейся назначения третьего тура президентских выборов в 2004 году, после "оранжевого Майдана". С тех пор он успел побывать правой рукой киевского мэра Виталия Кличко, войти в состав правительства в должности вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий и фактически руководил украинской делегацией на