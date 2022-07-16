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Фокус: Украина

Президент Азербайджана обвинил Минобороны РФ в нарушении гарантий по Нагорному Карабаху (9)

УНИАН 2022.07.16 03:14
Виолетта Орлова 03:05, 16.07.22 Алиев не стало открыто говорить о реакции Азербайджана. Алиев высказал претензии Минобороны РФ / фото president.az Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил российское Минобороны в нарушении гарантий по мирным договорённостям по Нагорному Карабаху. Он добавил, что Азербайджан поднимал этот вопрос перед военным руководством РФ "несколько месяцев назад, когда должностные лица высокого уровня
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2022.07.16 (9)

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