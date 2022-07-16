16.07.2022 10:25 Виталий Хиневич Кабмин погасит долги некоторым студентам за обучение (17)

Редпост 2022.07.16 10:40

Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского со студентами обсуждался вопрос о невозможности оплаты за обучение. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета. Сообщается, что 15 июля правительство утвердило распоряжение о выделении средств из резервного фонда госбюджета для компенсации расходов ЗВО на подготовку специалистов, имевших задолженность за второй семестр обучения.