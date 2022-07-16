16.07.2022 10:25 Виталий Хиневич Кабмин погасит долги некоторым студентам за обучение (17)

2022.07.16 (17)2022.07.15 (2) →
- Правительство погасит долги за обучение студентов-контрактников с оккупированных территорий : Gazeta.ua 18:45
- Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство : Деловой Славянск 18:24
- Государство погасит задолженности для студентов-контрактников с оккупированных территорий и зоны боевых действий : Еспресо TV 18:04
- Студентов-контрактников с оккупированных территорий освободили от оплаты за обучение : Николаевский центр журналистских расследований 18:01
- Студентам из оккупированных территорий Запорожской области разрешат не платить за учёбу : Inform.zp.ua 17:37
- В Украине некоторым студентам-контрактникам разрешили не платить за обучение : ТСН.ua 16:31
- Студентов с оккупированных территорий и мест боевых действий освободят от оплаты за обучение : Прямий канал 16:12
- В МОН объяснили, что будет с долгами студентов-контрактников с оккупированных территорий : Соцпортал 15:25
- Студентов-контрактников с оккупированных территорий освободили от оплаты за обучение : Преступности.нет 15:10
- Студентов-контрактников освободят от оплаты за обучение: кому поможет государство : РБК-Україна 14:46
- Вспоминают иногда бедного студента… : Вечерний Николаев 14:33
- Кабмин заплатит долги за обучение 13 тысяч украинских студентов : Новости Донбасса 13:39
- Плата за обучение студентов-контрактников будет компенсирована из госбюджета : Today.ua 12:32
- 16.07.2022 10:25 Виталий Хиневич Кабмин погасит долги некоторым студентам за обучение : Редпост 10:40
- Государство покроет задолженность за обучение 13 тыс. украинских студентов : ОбщеЖитие Online 10:04
- Кабмин покроет задолженность за обучение 13 тыс украинских студентов : Судебно-юридическая газета 08:29
- Государство покроет задолженность за обучение 13 тыс. украинских студентов : MY.UA 00:31