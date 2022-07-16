Китай продает рф товары, необходимые для продолжения войны в Украине - WSJ (15)

MY.UA 2022.07.16 13:31

16 июля, 08:22 Китайские компании продают рф товары, необходимые ей для продолжения войны в Украине. Рост экспорта микрочипов, оксида алюминия и других товаров двойного использования подрывает усилия Запада остановить военные действия рф против Украины. Об этом свидетельствуют данные китайской таможни, сообщает Укринформ со ссылкой на Wall Street Journal. "За первые пять месяцев 2022 года поставки микросхем из Китая в рф выросли