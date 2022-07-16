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Фокус: Украина

Сегодня вечером в небе над Киевщиной воздушные силы ВСУ сбили вражескую ракету - глава ОВА (15)

УНИАН 2022.07.16 00:14
Виолетта Орлова 23:47, 15.07.22 На месте происшествия работают соответствующие службы. В сети расходится видео с места происшествия / фото: REUTERS Сегодня вечером в небе над Киевщиной Воздушные силы ВСУ сбили ракету российских оккупантов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. "Внимание, сегодня вечером в небе Белоцерковского района воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.
РАКЕТА, ОБЛОМОК, РАЗРУШЕНИЕ, НЕБО, ВЕЧЕР, РАЙОН, Кулеба, Украина, Киев, Россия
2022.07.16 (15)

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