Сегодня вечером в небе над Киевщиной воздушные силы ВСУ сбили вражескую ракету - глава ОВА (15)

УНИАН 2022.07.16 00:14

Виолетта Орлова 23:47, 15.07.22 На месте происшествия работают соответствующие службы. В сети расходится видео с места происшествия / фото: REUTERS Сегодня вечером в небе над Киевщиной Воздушные силы ВСУ сбили ракету российских оккупантов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. "Внимание, сегодня вечером в небе Белоцерковского района воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.