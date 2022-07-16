Сегодня вечером в небе над Киевщиной воздушные силы ВСУ сбили вражескую ракету - глава ОВА (15)

2022.07.16 (15)2022.07.15 (7) →
- Под Белой Церковью сбили вражескую ракету : ПрессОрг24 13:44
- Под Белой Церковью сбили вражескую ракету : Українські національні новини 12:38
- Над Кременчугом вечером 15 июля сбили вражескую ракету: разрушений нет : Українська правда 11:40
- ВСУ перехватили пять вражеских ракет за вечер : DailyUA 10:32
- В Киевской области сбили российскую ракету : Досье 10:25
- В небе над Киевской областью ВСУ сбили ракету : Судебно-юридическая газета 09:28
- Появилось видео с российской ракетой, сбитой ПВО в небе возле Белой Церкви : MY.UA 01:01
- Над Киевской областью сбили вражескую ракету : Одесский Наблюдатель 00:57
- Появилось видео с российской ракетой, сбитой ПВО в небе возле Белой Церкви : ТСН.ua 00:46
- ПВО "отминусировала" вражескую ракету над Киевщиной : Gazeta.ua 00:44
- ВСУ перехватили пять вражеских ракет за вечер : MY.UA 00:16
- Сегодня вечером в небе над Киевщиной воздушные силы ВСУ сбили вражескую ракету - глава ОВА : УНИАН 00:14
- Под Белой Церковью сбита ракета : OstanniPodii.com 00:07
- Над Киевской областью сбили вражескую ракету : Odessa Online 00:05
- 23:35 15.07.2022 Глава Киевской ОВА подтвердил работу ПВО в Белой Церкви : Интерфакс-Україна 00:01