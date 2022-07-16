Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Западу в Украине (14)

РБК-Україна 2022.07.16 13:01

Суббота 16 июля 2022 12:55 Фото: Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Западу у Украины (Getty Images) Автор: Сергей Пышкин Пентагон не видит никаких признаков того, что переданное Украине оружие, используется в других странах, кроме поля боя против российских оккупантов. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона. По словам представителя Пентагона, США не отслеживают оружие, однако хорошо