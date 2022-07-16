Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Западу в Украине (14)

- США не видят признаков того, что предоставленное оружие Украина может вывозить контрабандой - Пентагон : Крым.Реалии RFE/RL 13:47
- Нет никаких признаков, что западное вооружение вывозится из Украины - Пентагон : УНИАН 13:14
- "Не следим, но знаем": Пентагон убежден, что оружие США для Украины пошло только на борьбу с Россией : DsNews 13:03
- Пентагон не видит признаков перепродажи оружия Западу в Украине : РБК-Україна 13:01
- Нет признаков того, что оружие для Украины пошло куда-то, кроме борьбы с РФ, - Пентагон : Антикор.com.ua 12:11
- Пентагон о риске контрабанды оружия: Нет признаков того, что вооружение для Украины пошло бы куда-то, кроме борьбы с РФ : Новое Время 11:46
- США не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду : Front News International 11:32
- В Пентагоне заявили, что у них нет информации о перепродаже американского оружия Украиной : Страна.ua 10:46
- 16.07.22 10:09 Нет признаков того, что оружие для Украины пошло куда-то, кроме борьбы с РФ, - Пентагон : Цензор.Нет 10:32
- 16 июля 2022 10:12 Оружие, отправленное Украине, никуда не делось: Пентагон : thePage 10:32
- Пентагон не видит признаков того, что оружие для Украины ушло куда-то, кроме борьбы с РФ : Українська правда 09:40
- Пентагон об оружии для Украины: Не отслеживать его и не знать, куда оно идет, - разное : UA-news.in.ua 08:21
- Пентагон об оружии для Украины: Не отслеживать его и не знать, куда оно идет, - разное : ЛІГАБізнесІнформ 07:07
- 02:42 16.07.2022 США не видят признаков, что предоставленное оружие Украина может вывозить из страны как контрабанду : Интерфакс-Україна 03:15