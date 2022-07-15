Зеленский назвал цель российского террора против Украины (11)

World News 2022.07.15 23:37

15.07.2022 Владимир Зеленский Офис президента Оккупанты осознают, что Украина постепенно становится сильнее, и цель их террора очень проста - давить на наше общество, запугивать людей, наносить максимальный вред украинским городам, пока российские террористы еще способны это делать. Об этом заявил в своем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский 15 июля. Также читайте статью: Убить гидру: в чем расходятся стратегии Украины и Запада.