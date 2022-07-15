Зеленский назвал цель российского террора против Украины (11)

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- Оккупанты осознают, что мы постепенно становимся сильнее - Зеленский : Українські національні новини 02:37
- В ГСЧС рассказали о результатах российского ракетного удара по Днепру : Слово і Діло 02:11
- Владимир Зеленский: "Спокойных ночей у кафиров не будет" (+Видео) : Footboom.com 02:05
- 23:12 15/07/2022 Вечернее видеообращение Владимира Зеленского : ГолосUA 00:46
- Ракетными ударами россия пытается запугать и сломить украинский народ - Зеленский : Слово і Діло 00:41
- Мы придем еще к тому дню, когда российский террор станет невозможным, но для этого нужно бороться - Зеленский : UATV 00:13
- Зеленский назвал главную цель террора со стороны оккупантов : Антикор.com.ua 00:12
- Оккупанты осознают, что мы становимся сильнее: обращение Зеленского : Главком 00:05
- "Оккупанты осознают, что мы становимся сильнее". Украина придет к тому дню, когда российский террор станет невозможным - Зеленский : Новое Время 00:01
- Зеленский: российский террор станет невозможным, но для этого нужно бороться : MY.UA 00:01
- 23:31 15.07.2022 Зеленский снова призвал людей не игнорировать сигналы воздушной тревоги : Интерфакс-Україна 00:00