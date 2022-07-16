ПВО сбила четыре крылатых ракеты Х-101, выпущенных по Днепру (15)

Odessa Online 2022.07.16 01:05

00:10 16 июля 2022 Вечером 15 июля ПВО сбила четыре крылатых ракеты класса Х-101, которые российские оккупанты выпустили по Днепру. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. "15 июля около 22:00 оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр. Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря.