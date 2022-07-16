ПВО сбила четыре крылатых ракеты Х-101, выпущенных по Днепру (15)

2022.07.16 (15)2022.07.15 (2) →
- ПВО сбила четыре крылатых ракеты Х-101, выпущенных по Днепру : Одесский Наблюдатель 02:57
- Ракетный удар по Днепру: уничтожены четыре ракеты Х-101 : Footboom.com 02:05
- Российские оккупанты выпустили по Днепру ракеты Х-101 из Каспийского моря, четыре из них - сбили силы ПВО : ПрессОрг24 01:44
- Обстрел Днипра: силы ПВО сбили четыре ракеты, выпущенные с Каспийского моря : Укринформ 01:16
- ПВО сбила четыре крылатых ракеты Х-101, выпущенных по Днепру : Odessa Online 01:05
- Ракетный удар по Днепру: ПВО сбила четыре ракеты оккупантов : Gazeta.ua 00:44
- Российские оккупанты выпустили по Днепру ракеты Х-101 из Каспийского моря, четыре из них - сбили силы ПВО : Українські національні новини 00:37
- Силами ПВО были сбиты 4 ракеты, выпущенные рашистами по Днепру : Днепр Час 00:25
- Россияне выпустили по Днепру шесть ракет с Каспийского моря, часть сбили : РБК-Україна 00:16
- Вражеские самолеты атаковали Днепр одними из самых технологичных ракет РФ: откуда летели снаряды : ТСН.ua 00:16
- Удар рашистов по Днепру: Воздушные Силы ВСУ сбили четыре ракеты : ОстроВ 00:09
- Ракеты по Днепру были выпущены с Каспия : OstanniPodii.com 00:07
- ПВО сбила 4 ракеты над Днепром: оккупанты били из самолетов современными Х-101 : ВідкритийTV 00:06
- 15.07.22 23:56 ПВО уничтожила 4 ракеты Х-101, летевших на Днепр с Каспийского моря : Цензор.Нет 00:02
- 23:42 15.07.2022 Силы украинской ПВО уничтожили запущенные по Днепру четыре вражеские ракеты Х-101 : Интерфакс-Україна 00:01