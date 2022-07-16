В Одессе во время утренней воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв (64)

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- Россияне ударили ракетами по Одессе - начался пожар : Николаевский центр журналистских расследований 09:01
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