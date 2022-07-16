В Одессе во время утренней воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв (64)

Одесса News 2022.07.16 08:06

16.07.2022 07:09 В Одессе 16 июля во время воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв. По словам спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, на месте происшествия работают спасатели. Очевидцы отмечают, что над городом поднимается дым, виден большой пожар. Братчук также обратился к одесситам не выкладывать фото с локации события. По информации ОК "Юг", ракета попала в гражданский объект.