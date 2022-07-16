В ВСУ показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью (12)

Еспресо TV 2022.07.16 11:36

16 июля, 2022 суббота 11:05 Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил, как укрепляются оборонные позиции на границе с Беларусью Об этом сообщает командование объединенных сил ВСУ в facebook . По его словам, на всех участках в Северной операционной зоне обстановка полностью контролируется. "Наши защитники ежедневно и каждую ночь выполняют мероприятия по укреплению оборонных позиций.