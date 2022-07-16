В ВСУ показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью (12)

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- 16.07.22 09:50 Наев в Северной операционной зоне: Готовы к адекватному реагированию на угрозы по любому направлению. ВИДЕО : Цензор.Нет 10:02
- ВСУ готовы к реагированию на угрозы с любого направления - Наев : Goodnews.ua 09:47
- ВСУ готовы к реагированию на угрозы с любого направления - Наев : Укринформ 09:31
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