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Фокус: Украина

В ВСУ показали, как укрепляют позиции на границе с Беларусью (12)

Еспресо TV 2022.07.16 11:36
16 июля, 2022 суббота 11:05 Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев проверил, как укрепляются оборонные позиции на границе с Беларусью Об этом сообщает командование объединенных сил ВСУ в facebook . По его словам, на всех участках в Северной операционной зоне обстановка полностью контролируется. "Наши защитники ежедневно и каждую ночь выполняют мероприятия по укреплению оборонных позиций.
ПЛОТНОСТЬ, УГРОЗА, ЗАГРАЖДЕНИЕ, РЕАГИРОВАНИЕ, НАПРАВЛЕНИЕ, ЛЕЙТЕНАНТ, Наев, Украина, Россия, Беларусь, Днепропетровск

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