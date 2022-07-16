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Фокус: Украина

Россияне обстреляли Николаевщину: ранены два человека, повреждены 12 домов (12)

Еспресо TV 2022.07.16 11:35
16 июля, 2022 суббота 09:35 В Николаевской области 15 июля россияне ранили двух человек, обстреляли 12 домов, критическую инфраструктуру и поля Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в телеграмме . Около 4:00 16 июля россияне в очередной раз накрыли огнем Николаев. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют. Ориентировочно с 9:00 до 10:00 15 июля оккупанты обстреливали Первомайское.
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