Шойгу приказал атаковать Украину по всем направлениям (26)

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- шойгу приказал рашистам наращивать действия в Украине по всем направлениям : Українські національні новини 12:37
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- 12:23 / 16.07.2022 Шойгу приказал силам вторжения в Украину атаковать на всех направлениях : Багнет 12:31
- Шойгу дал приказ силам вторжения в Украину о наступлении на всех участках фронта : Бессарабия Информ 12:17
- Шойгу приказал силам вторжения в Украину атаковать на всех направлениях : Барометр Южноукраинска 12:14
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- 16.07.22 11:21 "Шойгу дал указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях", - Минобороны РФ : Цензор.Нет 12:02
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- 16.07.2022 11:25 Шойгу приказал армии РФ наступать на всех направлениях : ДонПресс 11:33
- шойгу дал приказ нарастить действия российских военных по всем направлениям в Украине : 24 канал 11:30
- Шойгу поручил оккупантам нарастить действия по всем направлениям : Українці в світі 11:24
- Шойгу поручил наращивать действия группировок по всем направлениям в Украине - СМП : ТСН.ua 11:16
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- Шойгу проинспектировал воюющие в Украине группировки РФ : Еспресо TV 11:07
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