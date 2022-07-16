Шойгу приказал атаковать Украину по всем направлениям (26)

Hyser 2022.07.16 12:36

Владимир Бойко 12:00 16.07 При этом путинский министр обороны поставил задачу наращивать силы на всех фронтах Истощенная и покалеченная российская армия должна в срочном порядке атаковать Украину на всех фронтах. Как сообщает РБК-Украина, такую задачу военным поставил министр обороны РФ Шойгу. Приказ был дан после инспекции группировок войск "Юг" и "Центр". По информации ведомства, Шойгу "дал необходимые указания по дальнейшему