Республиканцы опасаются, что заявления Спартц могут навредить отношениям США и Украины (14)

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- Республиканцы опасаются, что заявления Спартц могут навредить отношениям США и Украины : УП Європейська правда 11:04
- Республиканцы опасаются, что заявления Спартц могут навредить отношениям США и Украины : Українська правда 10:40
- 16.07.2022 в 10:22 Однопартийцы Спартц раскритиковали ее из-за Украины и рассказали о последствиях : InfoResist.org 10:30