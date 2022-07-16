Республиканцы опасаются, что заявления Спартц могут навредить отношениям США и Украины (14)

УП Європейська правда 2022.07.16 11:04

Суббота, 16 июля 2022, 09:58 Среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США нарастает опасения, что позиция конгрессвумен Виктории Спартц по отношению к украинской власти может навредить американо-украинским отношениям в худший возможный момент - и что ее используют силы, стремящиеся ослабить Западный альянс. Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico. Ястребы Республиканской партии по вопросам национальной безопасности также