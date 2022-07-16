Жителям Сум и Белополья советуют на выходные выехать из городов из-за высокой угрозы обстрелов (22)

- Жителей Сумской области призывают эвакуироваться на выходные из-за угрозы обстрелов : Антикор.com.ua 18:11
- Жителей Сум призвали уехать из города: заявление городского головы Александра Лысенко : НБН 18:08
- Жителям Сум посоветовали покинуть город : Соцпортал 16:25
- В Сумской области призвали жителей временно покинуть города : Прямий канал 16:13
- Жителей Сум и Белополья просят уехать из городов на выходные дни : КП в Украине 15:45
- "Нас ждут непростые выходные", жителей Сумщины просят временно уехать из городов : From-UA.com 15:35
- "Нас ждут непростые выходные". Жителей Сум и Белополья призывают уехать из городов : Новое Время 15:31
- Власти призвали жителей Сум и Белополья покинуть города на выходные : ТСН.ua 15:16
- За городом будет безопаснее: Жителям Сум посоветовали покинуть город на выходные : УНИАН 15:14
- Жителей Сум и области призвали временно уехать из региона: что произошло : Парламент.UA 15:09
- "Нас ждут непростые выходные", жтелей Сумщины просят временно уехать из городов : From-UA.com 15:05
- 16.07.2022 в 14:50 Жителям Сум и Белополья советуют покинуть города на выходные : InfoResist.org 15:00
- Нас ждут непростые выходные: жителей Сумщины призвали уехать за город : 24 канал 14:30
- "Нас ждут непростые выходные": Жителям Сумской области советуют временно уехать из городов : РБК-Україна 13:46
- Жителей Сумской области призывают эвакуироваться на выходные из-за угрозы обстрелов : Страна.ua 13:46
- "Будут непростые выходные". Власти Сумщины призвали жителей эвакуироваться : Главком 13:35
- Жителям Сум и Белополья советуют на выходные выехать из городов из-за высокой угрозы обстрелов : Goodnews.ua 12:47
- Угроза со стороны РФ: жителей Сумской области призвали эвакуироваться : Gazeta.ua 12:45
- "Нас ждут непростые выходные": мэр Белополья на Сумщине призвал жителей выехать из города : Антикор.com.ua 12:12
- 16.07.22 11:34 Жителям Сум и Белополья власти советуют на выходные уехать из-за высокой угрозы обстрелов : Цензор.Нет 12:02
- Жителям Сум и Белополья советуют на выходные выехать из городов из-за высокой угрозы обстрелов : MY.UA 11:16
- Жителям Сум и Белополья советуют на выходные выехать из городов из-за высокой угрозы обстрелов : Укринформ 11:16