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Жителям Сум и Белополья советуют на выходные выехать из городов из-за высокой угрозы обстрелов (22)

MY.UA 2022.07.16 11:16
16 июля, 08:07 В Сумской области городские головы городов Белополье и Сумы советуют горожанам выехать из городов на выходные - из-за высокой угрозы российских обстрелов. Как написал в Фейсбуке городской голова Белополья Юрий Зарко, это нужно для защиты граждан от обстрелов россиян, которые с высокой вероятностью усилятся в эти выходные, передает Укринформ. "Уважаемые белопольцы!
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