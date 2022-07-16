Колонна российской военной техники пошла в сторону Запорожской области, - Андрющенко (15)

Inform.zp.ua 2022.07.16 13:37

Очевидцы зафиксировали передвижение колонны военной техники оккупантов, которая прошла 15 июля мимо Мариуполя в сторону Запорожской области. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Колонна состояла из около 100 единиц техники - замечены БМД-4 и большое количество БТРов. https://www.inform.zp.ua/wp-content/uploads/2022/07/100-720WebShareName.mp4 По информации Андрющенка, по пограничным с Запорожской областью селам