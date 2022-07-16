Псевдоволонтер присвоил деньги, полученные на нужды ВСУ: детали схемы (19)

- В Киеве задержали волонтера, воровавшего благотворительные взносы на поддержку ВСУ : КП в Украине 18:00
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- В Киеве "волонтер" разворовывал благотворительные взносы в поддержку ВСУ: его задержали правоохранители : ПрессОрг24 16:44
- Псевдоволонтер присвоил деньги, полученные на нужды ВСУ: детали схемы : Politeka 16:40
- В Киеве "волонтер" разворовывал благотворительные взносы в поддержку ВСУ: его задержали правоохранители : Українські національні новини 16:37
- В Киеве разоблачили псевдоволонтера, который присваивал благотворительные взносы на ВСУ : Новое Время 16:16
- В Киеве псевдоволонтер присваивал пожертвования в поддержку ВСУ : Gazeta.ua 15:45
- Мошенник собирал средства для ВСУ, а тратил их на себя : Наша Столиця 15:22
- В Киеве задержали волонтера, присваивавшего деньги, собранные для ВСУ : 368.media 15:04
- Присваивал пожертвования на ВСУ: в Киеве задержали псевдоволонтера : Вести.ua 14:14
- 13:12 16.07.2022 В Киеве задержан лже-волонтер, разворовывавший благотворительные взносы в поддержку ВСУ - прокуратура : Интерфакс-Україна 14:00
- В Киеве псевдоволонтер присваивал благотворительные взносы украинцев на ВСУ : Преступности.нет 13:39
- Июль, 16 в 13:31 Собирал деньги на "потребности ВСУ": в Киеве сообщили о подозрении псевдоволонтеру : ICTV Факти 13:36
- В Киеве разоблачили псевдоволонтера, присваивавшего благотворительные взносы украинцев : UA.News 13:35
- Присваивал пожертвования на ВСУ: в Киеве объявили подозрение псевдоволонтеру : Еспресо TV 13:35
- Присваивал донаты для ВСУ: в Киеве схватили псевдоволонтера : Українська правда 13:10
- 16.07.22 12:23 Сообщено о подозрении псевдоволонтеру, присвоившему благотворительные взносы в поддержку ВСУ, - Офис генпрокурора. ФОТО : Цензор.Нет 12:32
- Присваивал благотворительные взносы украинцев: в Киеве разоблачили схему псевдоволонтера : РБК-Україна 12:31