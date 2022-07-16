Псевдоволонтер присвоил деньги, полученные на нужды ВСУ: детали схемы (19)

MY.UA 2022.07.16 16:46

16 июля, 13:31 В Киеве задержали и сообщили о подозрении мужчине, использовавшему благотворительные пожертвования во время военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора . По данным следствия, с середины апреля 2022 подозреваемый в телеграмм- канале обращался к гражданам с призывом о сборе средств, которые впоследствии обещал передать Вооруженным силам Украины. Для перечисления средств псевдоволонтер указывал данные своих банковских