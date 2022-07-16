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Фокус: Украина

РФ пытается отследить маршруты, по которым Украина получает оружие из Европы - разведка (11)

Українська правда 2022.07.16 13:10
Мазуренко Алена - Суббота, 16 июля 2022, 12:55 Российские спецслужбы активизировали деятельность в странах восточной Европы и пытаются выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину. Источник: главное управление разведки Дословно: "Агенты страны-оккупанта получили задачу выявлять и отслеживать маршруты, по которым идет поставка оружия в Украину. Для определения схем доставки и количества оружия, которое для отражения
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