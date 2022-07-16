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Во Франковске обнаружили соратницу херсонского гауляйтера, которая призвала "обратно в СССР": получила 5 лет тюрьмы (26)

DsNews 2022.07.16 15:33
К 5 годам тюрьмы приговорена сортаница руководителя оккупационной "администрации" Херсона, которая, находясь в Ивано-Франковске, призвала восстановить СССР суббота, 16 июля 2022, 15:29 Фото СБУ Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, передает "ДС". К 5 годам заключения приговорена приспешница прокремлевского пропагандиста Кирилла Стремоусова, который входит в руководящий состав оккупационной "администрации" Херсона.
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