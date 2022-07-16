российские военные в Украине паникуют и не хотят воевать - перехват разведки (15)

Укринформ 2022.07.16 13:01

16.07.2022 12:27 У российских захватчиков в Украине паника, они не хотят оставаться воевать. Как передает Укринформ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В перехваченном разговоре россиянин рассказывает матери о настроениях в его подразделении, о том, что его рота хочет сбежать из зоны боевых действий: "У нас у генерала прозвище - кровавый генерал, колебан, животное.