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Фокус: Украина

российские военные в Украине паникуют и не хотят воевать - перехват разведки (15)

Укринформ 2022.07.16 13:01
16.07.2022 12:27 У российских захватчиков в Украине паника, они не хотят оставаться воевать. Как передает Укринформ, об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В перехваченном разговоре россиянин рассказывает матери о настроениях в его подразделении, о том, что его рота хочет сбежать из зоны боевых действий: "У нас у генерала прозвище - кровавый генерал, колебан, животное.
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