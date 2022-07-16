Кремль запустил в Германии информационную спецоперацию против Украины (14)

Еспресо TV 2022.07.16 19:04

16 июля, 2022 суббота 18:52 РФ проводит информационную спецоперацию в Германии, направленную на дискредитацию Украины и политического руководства государства Об этом 16 июля сообщило Главное управление разведки МО Украины в Telegram. Известно, что журналистам немецкого издания "Deutschland-Kurier" были переданы материалы, якобы захваченные россиянами в региональном отделении СБУ Мариуполя, в которых речь идет о якобы "ведении спецслужбой Украины