Погода на выходных удивит температурными контрастами (2)

Парламент.UA 2022.07.16 08:39

На большей части территории Украины ожидается дождь Автор: Валерия Пепеля 16 июля 2022, 08:20 Выходные в Украине ожидаются умеренно теплыми, без адской жары, но дождливыми. В субботу 16 июля в Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму ожидается жаркая погода - до +29...+31 °С. В Закарпатье, Востоке и в Центре днем воздух прогреется до +24...+26°С, на