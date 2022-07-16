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Погода на выходных удивит температурными контрастами

Погода на выходных удивит температурными контрастами (2)

Парламент.UA 2022.07.16 08:39
На большей части территории Украины ожидается дождь Автор: Валерия Пепеля 16 июля 2022, 08:20 Выходные в Украине ожидаются умеренно теплыми, без адской жары, но дождливыми. В субботу 16 июля в Донецкой, Луганской, Запорожской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму ожидается жаркая погода - до +29...+31 °С. В Закарпатье, Востоке и в Центре днем воздух прогреется до +24...+26°С, на
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2022.07.17 (2)

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