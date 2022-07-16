Оккупанты обстреляли Покровск баллистическими ракетами Искандер-М (2)

Новое Время 2022.07.16 21:31

16 июля, 21:16 Днем 16 июля оккупанты нанесли ракетный удар по Покровску (Фото:Главное управление ГСЧС в Донецкой области via Facebook) Днем 16 июля российские войска нанесли ракетный удар по частному сектору города Покровск Донецкой области. Об этом сообщает полиция Донецкой области. "Россияне дважды ударили по мирным жителям баллистической ракетой Искандер- М. Повреждены по меньшей мере 27 жилых домов", - говорится в сообщении.