16.07.22 09:44 С 6 часов утра враг обстреливает Сумщину. По Эсманьской громаде выпущено 4 ракеты из самолета, есть существенные разрушения, - Живицкий (6)

2022.07.17 (6)2022.07.16 (102) →
- Рашисты обстреляли 7 громад Сумщины : ОстроВ 00:39
- Сегодня российские войска больше 140 раз обстреляли Сумскую область : Українські національні новини 00:37
- 23:43 16.07.2022 Противник в течение субботы из разных видов вооружения обстреливал Сумскую область, без жертв - глава ОВА : Интерфакс-Україна 00:30
- Оккупанты целый день обстреливали Сумскую область из РСЗО и артиллерии : Антикор.com.ua 00:11
- Оккупанты целый день обстреливали Сумщину с территории РФ : DsNews 00:03
- 16.07.22 23:38 В течение 16 июля россияне обстреляли 7 громад Сумщины, - ОВА : Цензор.Нет 00:02