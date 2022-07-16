16.07.22 09:44 С 6 часов утра враг обстреливает Сумщину. По Эсманьской громаде выпущено 4 ракеты из самолета, есть существенные разрушения, - Живицкий (6)

Цензор.Нет 2022.07.16 10:02

Враг продолжает обстреливать территорию Сумской области. Об этом сообщил в фейсбуке глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, Новослободскую громаду вчера в 22 вечера россияне обстреляли из ствольной артиллерии, зафиксировано 6 прилетов. "Сегодня с 6 утра по Зноб-Новгородской громаде Белопольская громада.