Зинченко - в составе Манчестер Сити на предсезонное турне по США (2)

Sportarena.com 2022.07.16 17:27

Украинец близок к переходу в Арсенал 16 июля 2022, 16:46 Автор: SPORTARENA.com Александр Зинченко, Getty Images Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список 26 футболистов команды, которые отправятся на предсезонное турне по США. В США у Горожан запланированы два товарищеских матча - против мексиканской Америки и мюнхенской Баварии. Напомним, украинский футболист близок к переходу в лондонский Арсенал.