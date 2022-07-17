Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Зинченко - в составе Манчестер Сити на предсезонное турне по США (2)

Sportarena.com 2022.07.16 17:27
Украинец близок к переходу в Арсенал 16 июля 2022, 16:46 Автор: SPORTARENA.com Александр Зинченко, Getty Images Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список 26 футболистов команды, которые отправятся на предсезонное турне по США. В США у Горожан запланированы два товарищеских матча - против мексиканской Америки и мюнхенской Баварии. Напомним, украинский футболист близок к переходу в лондонский Арсенал.
МАНЧЕСТЕР, ТРАНСФЕР, СИТИ, ЗИНЧЕНКО, АРСЕНАЛ, КАНОНИР, Зинченко, Украина, Лондон, США, Великобритания
2022.07.17 (2)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022