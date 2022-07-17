Зинченко - в составе Манчестер Сити на предсезонное турне по США (2)

Sportarena.com 2022.07.16 17:27
Украинец близок к переходу в Арсенал
16 июля 2022, 16:46
Автор: SPORTARENA.com
Александр Зинченко, Getty Images
Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко попал в список 26
футболистов команды, которые отправятся на предсезонное турне по США.
В США у Горожан запланированы два товарищеских матча - против мексиканской
Америки и мюнхенской Баварии.
Напомним, украинский футболист близок к переходу в лондонский Арсенал.
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