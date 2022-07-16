США выделят помощь $1 млрд странам Ближнего Востока для борьбы с голодом (1)

ZpTown 2022.07.16 23:41
Июл 16, 2022
Президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с
Ближнего Востока, чтобы не допустить "вакуума, который будет заполнен
Китаем, Россией или Ираном".
"Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на
Ближнем Востоке", - заявил глава Белого дома в субботу, 16 июля, на саммите
с участием лидеров стран Персидского залива в саудовском портовом городе
Джидда.
ИРАН, АЭРОДРОМ, ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ, ДЖО, ВОСТОК, Иран
, США
, Россия
, Украина
, Израиль
, Египет
, Ирак