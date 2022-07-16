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США выделят помощь $1 млрд странам Ближнего Востока для борьбы с голодом

США выделят помощь $1 млрд странам Ближнего Востока для борьбы с голодом (1)

ZpTown 2022.07.16 23:41
Июл 16, 2022 Президент США Джо Байден заверил, что Соединенные Штаты "не уйдут" с Ближнего Востока, чтобы не допустить "вакуума, который будет заполнен Китаем, Россией или Ираном". "Соединенные Штаты намерены оставаться активным вовлеченным партнером на Ближнем Востоке", - заявил глава Белого дома в субботу, 16 июля, на саммите с участием лидеров стран Персидского залива в саудовском портовом городе Джидда.
ИРАН, АЭРОДРОМ, ЗАЛИВ, БЛИЖНИЙ, ДЖО, ВОСТОК, Иран, США, Россия, Украина, Израиль, Египет, Ирак
2022.07.17 (1)

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