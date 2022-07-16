Потери российской армии: за сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов (33)

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- Потери российской армии на войне в Украине на утро 17 июля 2022 : ZpTown 11:41
- 4 ракеты, 7 танков, 160 захватчиков и другая техника: Генштаб ВСУ озвучил свежие потери врага : СтопКор 11:28
- Минус 7 танков и 160 оккупантов. ВСУ обновили данные потерь врага : Спорт.ua 11:26
- Три десятка техники. Генштаб опубликовал потери россиян за 16 июля : UA-Футбол 11:13
- ВСУ уничтожили еще 160 оккупантов и семь танков : ОстроВ 11:09
- Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях противника: сколько оккупантов погибло : Новини Live 11:02
- ВСУ уничтожили 38 300 оккупантов - Генштаб ВСУ : Николаевский центр журналистских расследований 11:01
- Оккупанты в Украине вчера потеряли еще 160 своих солдат : Николаевские новости 11:01
- Генштаб ВСУ: Наибольшие потери РФ понесла на Бахмутском направлении : Крым.Реалии RFE/RL 10:47
- В Украине ликвидированы еще 160 российских захватчиков. Уничтожены семь танков : Кочегарка Горловская 10:44
- Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 300 оккупантов : ПрессОрг24 10:44
- Больше всего на Бахмутском направлении - потери оккупантов растут : Телеканал "Дом" 10:42
- В Генштабе рассказали о потерях орков в Украине : Парламент.UA 10:39
- Минус 160 оккупантов и 7 танков, наибольшие потери у России под Бахмутом - Генштаб : ЛІГАБізнесІнформ 10:37
- За время полномасштабного вторжения армия РФ потеряла: 38 300 военных, 3879 БМП, 1684 танка : Еспресо TV 10:36
- 17 июля 2022 10:17 Около 38 300 ликвидированных оккупантов. Генштаб ВСУ сообщил обновленные данные о потерях врага : Dynamomania.com 10:34
- ВСУ ликвидировали около 38 300 российских военных : Террикон 10:31
- 09:31 17.07.2022 РФ потеряла за сутки в Украине около 160 военных, 7 танков и 4 крылатые ракеты - Генштаб ВСУ : Интерфакс-Україна 10:30
- Оккупанты за сутки потеряли около 160 военных, семь танков и пять бронемашин - Генштаб : Новое Время 10:16
- Названы новые потери РФ в Украине : MY.UA 10:16
- Российские войска понесли наибольшие потери на Бахмутском направлении : Новости Донбасса 10:09
- Июль, 17 в 9:48 ВСУ уничтожили 160 оккупантов и семь танков: потери РФ на 17 июля : ICTV Факти 10:06
- Плюс 160 кафиров и семь танков - общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 : Footboom.com 10:05
- Названы новые потери РФ в Украине : From-UA.com 10:05
- Генштаб обновил данные о потерях российских оккупантов : Odessa Online 10:05
- ВСУ за сутки "закобзонили" более 150 оккупантов: потери РФ в Украине по состоянию на 17 июля : ТСН.ua 09:46
- ВСУ уничтожили 38 300 российских военных : Укринформ 09:46
- Генштаб обновил данные о потерях российских захватчиков в Украине : Gazeta.ua 09:44
- С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 38 300 оккупантов - Генштаб ВСУ : Українська правда 09:40
- Генштаб ВСУ: уничтожено уже около 38 300 оккупантов : Українські національні новини 09:38
- 17.07.2022 09:25 Генштаб ВСУ: Направление, на котором враг продолжает нести наибольшие потери, не поменялось : ДонПресс 09:33
- Уничтожено 160 оккупантов и семь танков: названы новые потери РФ в Украине : РБК-Україна 09:31
- ВСУ уже уничтожило более 38 тысяч оккупантов: новые потери врага : 24 канал 09:30