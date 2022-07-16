Потери российской армии: за сутки ВСУ ликвидировали 140 оккупантов (33)

Слово і Діло 2022.07.16 10:41

16 июля 2022, 10:17 За прошедшие сутки, 15 июля, Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 140 российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Общие боевые потери россии на 16 июля ориентировочно составили: личного состава - около 38 140 (+140) человек ликвидировано; танков - 1677 (+5); боевых бронированных машин - 3874 (+8); артиллерийских систем - 846 (+4); РСЗО - 247 (+0) ; средства ПВО - 109 (+0); самолетов - 220 (+0); вертолетов - 188 (+0);