В Виннице завершили разбирать завалы после ракетного удара, одного человека до сих пор не нашли, - ГСЧС (6)

Kramatorsk.info 2022.07.16 21:46

В Виннице спасатели завершили разбор завалов зданий, разрушенных российским ракетным ударом. Одного человека до сих пор не нашли. Об этом сообщает в Телеграм-канале пресс-центр ГСЧС Украины. "Винница: завершены работы по разборке завалов, возникших в результате обстрелов РФ Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.