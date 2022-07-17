Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

В Виннице завершили разбирать завалы после ракетного удара, одного человека до сих пор не нашли, - ГСЧС

В Виннице завершили разбирать завалы после ракетного удара, одного человека до сих пор не нашли, - ГСЧС (6)

Kramatorsk.info 2022.07.16 21:46
В Виннице спасатели завершили разбор завалов зданий, разрушенных российским ракетным ударом. Одного человека до сих пор не нашли. Об этом сообщает в Телеграм-канале пресс-центр ГСЧС Украины. "Винница: завершены работы по разборке завалов, возникших в результате обстрелов РФ Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и 2 трамвая.
УДАР, ВИННИЦА, ОБСТРЕЛ, ОККУПАНТ, БОРЗОВ, КАЛИБР, Борзов, Россия, Винница, Украина
2022.07.17 (6)

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022