Ракетный удар по Виннице: стала известна судьба поврежденного Дома офицеров (17)

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- Дом офицеров в Виннице не будут сносить: Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту : Комета-Кропивницкий 17:20
- Разрушенный ракетным ударом Дом офицеров в Виннице решили не сносить, но разберут опасные участки : Страна.ua 16:46
- Ракетный удар по Виннице: Дом офицеров полностью сносить не будут - ОВА : ПрессОрг24 16:44
- "Выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту" - разрушенный Дом офицеров в Виннице демонтируют : Gazeta.ua 15:45
- Ракетный удар по Виннице: стала известна судьба поврежденного Дома офицеров : УНИАН 15:44
- Дом офицеров в Виннице, разрушенный ракетным ударом, сносить не будут : Вести.ua 15:44
- Ракетный удар по Виннице: Дом офицеров полностью сносить не будут - ОВА : Українські національні новини 15:37
- Дом офицеров в Виннице не будут сносить: Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту : ЛІГАБізнесІнформ 15:37
- Ракетный удар по Виннице: в ОВА рассказали, будут ли сносить Дом офицеров : Слово і Діло 15:11
- 17.07.22 14:41 Винницкий Дом офицеров не будут сносить, демонтируют только аварийные конструкции, - ОВА : Цензор.Нет 15:02
- В винницком Доме офицеров демонтируют аварийные конструкции : MY.UA 15:01
- В винницком Доме офицеров демонтируют аварийные конструкции : Укринформ 14:46
- 13:50 17.07.2022 Винницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту - глава ОВА : Интерфакс-Україна 14:45
- Винницкий Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту - глава ОВА : Українська правда 14:40
- Июль, 17 в 14:24 Выстоял Вторую мировую войну - выстоит и эту: Дом офицеров в Виннице сносить не будут : ICTV Факти 14:36
- Снесут ли Дом офицеров в Виннице после ракетного удара: ответ ОВА : РБК-Україна 14:01
- В Виннице идентифицировали тела всех погибших вследствие ракетного удара : MY.UA 11:16