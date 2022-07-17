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Ракетный удар по Виннице: стала известна судьба поврежденного Дома офицеров

Ракетный удар по Виннице: стала известна судьба поврежденного Дома офицеров (17)

УНИАН 2022.07.17 15:44
Инна Андалицкая 15:26, 17.07.22 Демонтируют аварийные конструкции, несущие опасность. После попадания ракеты здание Дома офицеров является аварийным / фото ГСЧС Дом офицеров в Виннице, пострадавший в результате ракетного удара, не будут сносить, а демонтируют только аварийные конструкции. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.
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2022.07.17 (17)

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