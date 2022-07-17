Россия проплачивает антиукраинские митинги в Израиле - посольство (17)

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- Россия проплатила антиукраинские митинги в Израиле : Gazeta.ua 21:45
- рф проводит антиукраинские акции в Израиле - посол Украины считает, что безуспешно : Преступности.нет 21:39
- Кремль проплачивает пророссийские митинги в Израиле - посольство Украины : ЛІГАБізнесІнформ 21:07
- В Израиле Россия проплачивает антиукраинские демонстрации, - посольство : Kramatorsk.info 20:46
- "Мы не шокированы". Посольство Украины в Израиле заявило о профинансированных Россией антиукраинских митингах : Новое Время 20:46
- 17.07.2022 в 20:31 РФ финансирует антиукраинские акции в Израиле : InfoResist.org 20:45
- Россия проплачивает антиукраинские митинги в Израиле - посольство : УНИАН 20:44
- 19:20 17.07.2022 Финансирование РФ антиукраинских демонстраций в Израиле нерезультативно, - посол Корнийчук : Интерфакс-Україна 20:15
- 17.07.22 19:07 В Израиле Россия проплачивает антиукраинские демонстрации, - посольство : Цензор.Нет 20:02
- В Израиле участились антиукраинские выступления профинансированные россией - посольство : ПрессОрг24 19:44
- Россия финансирует антиукраинские акции в Израиле - посольство : Українська правда 19:40
- В Израиле участились антиукраинские выступления профинансированные россией - посольство : Українські національні новини 19:37
- россия устраивает антиукраинские демонстрации в Израиле - посольство : UA.News 19:35
- Россия проплатила антиукраинские митинги в Израиле, - посольство : РБК-Україна 19:31
- В Израиле россия проплачивает антиукраинские демонстрации - посольство : MY.UA 18:46
- В Израиле россия проплачивает антиукраинские демонстрации - посольство : Укринформ 18:46
- В Израиле россия проплачивает антиукраинские демонстрации - посольство : Goodnews.ua 18:46