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Фокус: Украина

Командующий авиацией Британии: "Мы готовы к войне с Россией" (12)

Винница Реал 2022.07.17 12:10
17.07.2022 Военно-воздушные силы Великобритании готовы к войне с Россией, если она будет представлять угрозу Лондону или его союзникам. Об этом в эфире "Sky News" заявил командующий Королевскими ВВС Майк Уингстон, подчеркнув, что готовы и военные самолеты, и их пилоты. В частности, он отметил, что Россия становится все более агрессивной: "Это наиболее насущная угроза британской и европейской безопасности...
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2022.07.17 (12)

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