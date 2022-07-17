Командующий авиацией Британии: "Мы готовы к войне с Россией" (12)

2022.07.17 (12)2022.07.16 (7) →
- Авиация Великобритании готова к бою с армией рф - командующий ВВС : Українські національні новини 14:37
- Британия готова воевать с Россией, если она нападет на страну НАТО - командующий британских ВВС : Главред 13:05
- Командующий ВВС Британии: мы готовы к войне с Россией, если будет такая угроза : Obozrevatel 12:46
- Командующий авиации Британии назвал условие вступления в войну против России : РБК-Україна 12:31
- В Британии назвали условие, при котором вступят в войну с Россией : Антикор.com.ua 12:11
- Командующий авиацией Британии: "Мы готовы к войне с Россией" : Винница Реал 12:10
- Великобритания заявила о готовности к войне с Россией : Online.ua 12:06
- В Британии заявили, что готовы к войне с Россией: что известно : Комментарии.UA 12:02
- В Британии назвали условие, при котором вступят в войну с Россией : Страна.ua 10:46
- Командующий авиацией Британии: Мы готовы к войне с Россией : Українська правда 10:40
- Командующий авиацией Британии: мы готовы к войне с Россией : УП Європейська правда 09:34
- Британские пилоты отрабатывают ближний бой на случай возможного конфликта с Россией : UA-news.in.ua 08:21