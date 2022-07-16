Суд в Гааге может перейти к рассмотрению дела касательно геноцида против украинцев (2)

Online.ua 2022.07.16 19:06
16 июля, 18:15
Международный суд ООН в Гааге уже в октябре может начать рассматривать по
сути дело об обвинении Российской Федерации в геноциде украинцев. С таким
заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел
Антон Кориневич.
Источник: "УНИАН" В Гааге планируют рассматривать дело по геноциду против
украинцев
Мы подали меморандум, 1 июля мы это сделали.
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