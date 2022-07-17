Украина может применять HIMARS для ударов по военных объектах РФ в Крыму - ГУР (1)

Антикор.com.ua 2022.07.16 21:10
Украинская армия может использовать реактивные системы залпового огня
HIMARS для поражения вражеских целей в оккупированном Крыму.
Ведь российские оккупанты активно используют полуостров как для нанесения
ракетных ударов, так и для перемещения техники и боеприпасов в другие южные
регионы Украины.
Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства
обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 16 июля.
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