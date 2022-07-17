Украина может применять HIMARS для ударов по военных объектах РФ в Крыму - ГУР (1)

Антикор.com.ua 2022.07.16 21:10

Украинская армия может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS для поражения вражеских целей в оккупированном Крыму. Ведь российские оккупанты активно используют полуостров как для нанесения ракетных ударов, так и для перемещения техники и боеприпасов в другие южные регионы Украины. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 16 июля.