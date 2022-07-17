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Украина может применять HIMARS для ударов по военных объектах РФ в Крыму - ГУР (1)

Антикор.com.ua 2022.07.16 21:10
Украинская армия может использовать реактивные системы залпового огня HIMARS для поражения вражеских целей в оккупированном Крыму. Ведь российские оккупанты активно используют полуостров как для нанесения ракетных ударов, так и для перемещения техники и боеприпасов в другие южные регионы Украины. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона 16 июля.
КРЫМ, КАЛИБР, ФРЕГАТ, ФЛОТ, ОККУПАНТ, БОЕПРИПАСЫ, Скибицкий, Резников, Крым, Украина, Россия, США
2022.07.17 (1)

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