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Фокус: Украина

В Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17 (25)

MY.UA 2022.07.17 14:01
17 июля, 10:55 В Нидерландах посол Украины Максим Кононенко и атташе по вопросам обороны Юрий Геращенко почтили память жертв крушения рейса MH17 и совместно с коллегами из посольства Австралии в Гааге выразили соболезнования родственникам погибших и возложили цветы к национальному мемориалу возле аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел пассажирский самолет рейса МН17. Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, на территории
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2022.07.17 (25)

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