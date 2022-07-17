В Нидерландах почтили память погибших в катастрофе МН17 (25)

MY.UA 2022.07.17 14:01

17 июля, 10:55 В Нидерландах посол Украины Максим Кононенко и атташе по вопросам обороны Юрий Геращенко почтили память жертв крушения рейса MH17 и совместно с коллегами из посольства Австралии в Гааге выразили соболезнования родственникам погибших и возложили цветы к национальному мемориалу возле аэропорта "Схипхол", откуда 17 июля 2014 года вылетел пассажирский самолет рейса МН17. Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, на территории