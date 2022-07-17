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Фокус: Украина

"Зеленский милый, но... " - Россия проводит спецоперацию в Германии (1)

From-UA.com 2022.07.16 23:35
23:29 Для дискредитации Украины и распространения среди немцев фейков в СМИ и особенно в соцсетях Россия проводит спецоперацию с использованием "фабрики фейков". Кремль развернул широкую пропагандистскую кампанию с целью дискредитация украинской власти, чтобы сбить волну поддержки нашей страны. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, немецкому изданию "Deutschland-Kurier" всучили материалы, якобы захваченные в мариупольском СБУ.
СПЕЦСЛУЖБА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ГЕРМАНИЙ, МАРИУПОЛЬ, ФАБРИКА, УКРАИНА, Гореславский, Зеленский, Германия, Украина, Россия, Вашингтон, Лондон
2022.07.17 (1)

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