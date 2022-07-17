"Зеленский милый, но... " - Россия проводит спецоперацию в Германии (1)

From-UA.com 2022.07.16 23:35

23:29 Для дискредитации Украины и распространения среди немцев фейков в СМИ и особенно в соцсетях Россия проводит спецоперацию с использованием "фабрики фейков". Кремль развернул широкую пропагандистскую кампанию с целью дискредитация украинской власти, чтобы сбить волну поддержки нашей страны. Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, немецкому изданию "Deutschland-Kurier" всучили материалы, якобы захваченные в мариупольском СБУ.