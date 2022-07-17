"Зеленский милый, но... " - Россия проводит спецоперацию в Германии (1)

From-UA.com 2022.07.16 23:35
23:29
Для дискредитации Украины и распространения среди немцев фейков в СМИ и
особенно в соцсетях Россия проводит спецоперацию с использованием "фабрики
фейков".
Кремль развернул широкую пропагандистскую кампанию с целью дискредитация
украинской власти, чтобы сбить волну поддержки нашей страны.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, немецкому
изданию "Deutschland-Kurier" всучили материалы, якобы захваченные в
мариупольском СБУ.
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