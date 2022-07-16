Задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму по подозрению в госизмене (1)

УНИАН 2022.07.16 22:43

Ирина Погорелая 21:59, 16.07.22 Фигурант уголовного производства был освобожден от должности в марте этого года. Фигуранта подозревают в госизмене \ фото УНИАН Силовики задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной республике Крым Олега Кулинича. Об этом сообщили в пресс-служба СБУ в комментарии Украинской правде. Место задержания там не уточнили. По данным источника издания в правоохранительных органах, Кулиничу