Задержан экс-начальник управления СБУ в Крыму по подозрению в госизмене (1)

УНИАН 2022.07.16 22:43
Ирина Погорелая
21:59, 16.07.22
Фигурант уголовного производства был освобожден от должности в марте этого
года.
Фигуранта подозревают в госизмене \ фото УНИАН
Силовики задержали бывшего начальника управления СБУ в Автономной
республике Крым Олега Кулинича.
Об этом сообщили в пресс-служба СБУ в комментарии Украинской правде.
Место задержания там не уточнили.
По данным источника издания в правоохранительных органах, Кулиничу
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