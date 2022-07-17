В Греции разбился украинский самолет Ан-12 - СМИ (13)

Obozrevatel 2022.07.17 02:46

Ольга Липич 17.07.2022 02:34 В Греции поздно вечером 17 июля потерпел крушение коммерческий самолет Ан- 12. Это произошло между городами Антифилиппи и Палеохори. По предварительной информации, это украинский самолет, выполнявший коммерческий грузовой рейс из Сербии в Иорданию, передает kavalapost.gr. Как отмечается, на его борту было восемь человек. Самолет подал сигнал бедствия и хотел совершить аварийную посадку в Кавале,