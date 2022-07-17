В Николаеве прогремело около 10 мощных взрывов - мэр (10)

Українська правда 2022.07.17 04:10

Ольга Глущенко - Воскресенье, 17 июля 2022, 03:47 Университет им. Сухомлинского после обстрелов, фото: telegram Сенкевича Во время воздушной тревоги в Николаеве прогремело около 10-ти мощных взрывов. Источник: городской голова Николаева Александр Сенкевич Прямая речь: "Около 10 мощных взрывов прогремело в Николаеве. Предварительно есть возгорание". ВИДЕО ДНЯ