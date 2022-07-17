17.07.22 09:04 Вероятно, Путин приказал захватить Харьков и область, - ISW (10)

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- 17.07.22 09:04 Вероятно, Путин приказал захватить Харьков и область, - ISW : Цензор.Нет 09:32
- ISW: Путин, возможно, приказал захватить Харьков и всю область. Но успех РФ маловероятен : ЛІГАБізнесІнформ 07:07