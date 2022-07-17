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Фокус: Украина

17.07.22 09:04 Вероятно, Путин приказал захватить Харьков и область, - ISW (10)

Цензор.Нет 2022.07.17 09:32
Как отмечают аналитики ISW, есть лишь косвенные доказательства, которые могут указывать на приказ Путина захватить город Харьков и всю остальную неоккупированную Харьковскую область. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). ISW предлагает это наблюдение как гипотезу, а не как оценку, поскольку доказательства и показатели для него ограничены и косвенные.
ХАРЬКОВ, ПУТИН, ГЛАВАРЬ, ГАУЛЯЙТЕР, ОБЛАСТЬ, СЕВЕР, Путин, Россия, Харьков, Украина

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