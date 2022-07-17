Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

"Привет" от ВСУ: в Лазурном оккупанты не досчитались своего

"Привет" от ВСУ: в Лазурном оккупанты не досчитались своего (18)

Gazeta.ua 2022.07.17 09:45
ВСУ уничтожили штаб и склад боеприпасов оккупантов в Лазурном. Фото: иллюстративное, ua.korrespondent.net В ночь на 17 июля украинские военные ударили по скоплению россиян во временно оккупированном Лазурном Херсонской области. Предварительно уничтожили штаб, казармы и склад с боеприпасами врага, сообщили Стратегические коммуникации Вооруженных сил Украины в Telegram. После попадания украинской артиллерии в штаб и склады на берегу моря, по
КАЗАРМА, ОККУПАНТ, СКЛАД, ДЕТОНАЦИЯ, БОЕПРИПАСЫ, ШТАБ, Хлань, Херсон, Украина, Россия, Луганск

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2022
© InfoStream, 2022