Солдаты РФ атаковали гражданские объекты в Донецкой области (10)

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- 17.07.22 08:49 Оккупанты наносят ракетные удары по гражданской инфраструктуре Донецкой области. Бьют по учебным заведениям, - Кириленко. ФОТОрепортаж : Цензор.Нет 09:02
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- 08:29 17.07.2022 Оккупанты обстреляли Торецк, Железное, Константиновку и Соледар в Донецкой области - глава ОВА : Интерфакс-Україна 09:00