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Солдаты РФ атаковали гражданские объекты в Донецкой области

Солдаты РФ атаковали гражданские объекты в Донецкой области (10)

Online.ua 2022.07.17 10:06
17 июля, 09:38 В ночь 17 июля армия Российской Федерации атаковала гражданские объекты в Торецке и Железном, в Константиновке и Соледаре, в частности, учебные заведения. Источник: Телеграмм-канал главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко Армия РФ атаковала гражданские объекты в Донецкой области Россияне продолжают наносить ракетные удары по гражданской инфраструктуре, в частности - по учебным заведениям. Три ракеты прилетели в Торецкую
КОЛЛЕДЖ, КИРИЛЕНКО, ДЕТСАД, ОБЛАСТЬ, РОССИЯНИН, ОБСТРЕЛ, Кириленко, Россия, Донецк

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