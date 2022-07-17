В Германии говорят, что газа на зиму пока не хватает, но его цена стабилизировалась (9)

УП Європейська правда 2022.07.17 13:04

Воскресенье, 17 июля 2022, 11:37 Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что цены на газ в стране стабилизировались и расти больше не будет, но нынешних запасов голубого топлива не хватит для зимнего сезона. Как сообщает "Европейская правда", об этом Мюллер заявил в интервью Bild am Sonntag. "Газовые хранилища заполнены почти на 65%.