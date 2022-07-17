В Германии говорят, что газа на зиму пока не хватает, но его цена стабилизировалась (9)

УП Європейська правда 2022.07.17 13:04
Воскресенье, 17 июля 2022, 11:37
Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что
цены на газ в стране стабилизировались и расти больше не будет, но нынешних
запасов голубого топлива не хватит для зимнего сезона.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Мюллер заявил в интервью Bild am
Sonntag.
"Газовые хранилища заполнены почти на 65%.
ЗИМА, МЮЛЛЕР, ГЕРМАНИЙ, ГАЗА, КЛАУС, ХРАНИЛИЩЕ, Германия
, Россия
, Украина
, Норвегия
, Нидерланды
, Бельгия
, Канада