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Фокус: Украина

Россия укрепляет оборону на юге из-за угрозы контрнаступления ВСУ - разведка Британии (11)

Николаевские новости 2022.07.17 11:01
17.07.2022 10:26 Россия серьезно воспринимает угрозу контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге и укрепляет оборонительные позиции своей армии. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Отмечается, что в рамках укрепления оборонительных позиций на юге россияне перемещают живую силу, технику и средства обороны в районе между Мариуполем
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