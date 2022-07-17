Россия укрепляет оборону на юге из-за угрозы контрнаступления ВСУ - разведка Британии (11)

Николаевские новости 2022.07.17 11:01

17.07.2022 10:26 Россия серьезно воспринимает угрозу контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге и укрепляет оборонительные позиции своей армии. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Отмечается, что в рамках укрепления оборонительных позиций на юге россияне перемещают живую силу, технику и средства обороны в районе между Мариуполем