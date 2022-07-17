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Заметают следы: российские войска продолжают обстреливать остров Змеиный

Заметают следы: российские войска продолжают обстреливать остров Змеиный (19)

Слово і Діло 2022.07.17 12:41
17 июля 2022, 12:30 Российские оккупанты продолжают наносить удары по острову Змеиный. Таким образом, захватчики "заметают следы" и уничтожают остатки собственной техники. Об этом во время эфира телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "Враг продолжает выискивать возможности доказать, что у него есть еще какие- то силы для того, чтобы убедить нас в своем "могуществе".
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