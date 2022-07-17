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Фокус: Украина

Россияне боятся будущего наступления ВСУ на Юге

Россияне боятся будущего наступления ВСУ на Юге (9)

Online.ua 2022.07.17 11:06
17 июля, 10:23 Как удалось узнать британским разведчикам, на фоне заявлений и шагов украинских воинов по деоккупации южных регионов армия РФ бросилась усиливать свои оборонные позиции и стягивать дополнительные силы и военную технику. Источник: Твиттер-страница Минобороны Великобритании Армия РФ испугана из- за предстоящего наступления Украины на юге По словам британских разведчиков, российские солдаты начали укреплять
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