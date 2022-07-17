РФ пригрозила швейцарской газете иском из-за изображения Путина в виде клоуна (12)

ТСН.ua 2022.07.17 14:01

13:42, 17.07.22 2 мин Посольство РФ в Швейцарии пригрозило газете Neue Zurcher Zeitung иском из- за коллажа с изображением российского диктатора Владимира Путина в виде клоуна. Посольство отправило письмо Neue Zurcher Zeitung. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Швейцарии, пишет "Медуза". 25 июня на сайте издания вышел материал о мемах военного времени, в котором было опубликовано несколько изображений, разошедшихся соцсетями.