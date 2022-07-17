РФ пригрозила швейцарской газете иском из-за изображения Путина в виде клоуна (12)

- Посольство РФ пригрозило швейцарской газете судом за публикацию ЛГБТ-мема с Путиным : ЛІГАБізнесІнформ 14:37
- В РФ устроили истерику из-за мема швейцарцев о "клоуне" Путине. Фото : Obozrevatel 14:16
- РФ пригрозила швейцарской газете иском из-за изображения Путина в виде клоуна : ТСН.ua 14:01
- 17.07.2022 в 13:35 РФ угрожает судом швейцарской газете за мем о Путине-клоуне с ЛГБТ-флагом : InfoResist.org 13:45
- Посольство РФ в Швейцарии грозится подать в суд на газету за мем про путина-клоуна : ОстроВ 13:09
- Угрожают судом швейцарской газете: в РФ истерика из-за карикатур на Путина и Зеленского (фото) : УНИАН 12:44
- Посольство РФ угрожает судом газете, опубликовавшей мем о Путине-клоуне с ЛГБТ-флагом : Українська правда 12:40
- российские дипломаты обиделись на газету, опубликовавшую мем с путиным и угрожают судом : UA.News 12:35
- Россия пригрозила швейцарской газете иском из-за изображения Путина в виде клоуна : Еспресо TV 12:34
- Посольство РФ в Швейцарии угрожает судом газете, опубликовавшей мем о Путине-клоуне с ЛГБТ-флагом : УП Європейська правда 12:34
- Россия из-за карикатуры на Путина угрожает швейцарской газете : Регион Киев Медиа 11:18
- Россия из-за карикатуры на Путина угрожает швейцарской газете : NewsSky.com.ua 11:00