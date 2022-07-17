"Я женщину убил, а ребята похвалили": оккупант признается сестре, как лишал жизни мирных жителей в Украине (13)

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- "Я женщину убил": рашист рассказал сестре о своих зверствах в Украине - перехват ГУР : Українські національні новини 13:37
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