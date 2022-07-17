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"Я женщину убил, а ребята похвалили": оккупант признается сестре, как лишал жизни мирных жителей в Украине

"Я женщину убил, а ребята похвалили": оккупант признается сестре, как лишал жизни мирных жителей в Украине (13)

РИА Мелитополь 2022.07.17 16:11
17 июля 2022, 15:49 | Просмотров: Разведка Украины продолжает обнародовать перехват телефонных разговоров оккупантов с их родными. Так, один из оккупантов признается сестре в убийствах украинцев. Аудио выложили на канале ГУР Минобороны. Российский оккупант по телефону рассказал сестре, что перевелся в артиллерийское подразделение, потому что батальон, в котором он служил ранее, разбили ВСУ. "Из 300 человек осталось 15.
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