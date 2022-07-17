"Я женщину убил, а ребята похвалили": оккупант признается сестре, как лишал жизни мирных жителей в Украине (13)

РИА Мелитополь 2022.07.17 16:11

17 июля 2022, 15:49 | Просмотров: Разведка Украины продолжает обнародовать перехват телефонных разговоров оккупантов с их родными. Так, один из оккупантов признается сестре в убийствах украинцев. Аудио выложили на канале ГУР Минобороны. Российский оккупант по телефону рассказал сестре, что перевелся в артиллерийское подразделение, потому что батальон, в котором он служил ранее, разбили ВСУ. "Из 300 человек осталось 15.