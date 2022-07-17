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"Памперсы поменяйте": российские воины паникуют и жалуются на командиров

"Памперсы поменяйте": российские воины паникуют и жалуются на командиров (17)

Укринформ 2022.07.17 15:31
17.07.2022 15:20 Украинская разведка перехватила телефонный разговор, в котором российский военный жалуется на безразличие собственного командования. Как передает Укринформ, об этом Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает в Телеграме. В перехвате захватчик обсуждает с отцом положение на своем участке фронта. По словам россиянина, командование обещало сформировать новый батальон, чтобы заменить их, но этого так и не произошло.
ТАНК, ТЫЛ, ОККУПАНТ, КОМАНДОВАНИЕ, БОЕПРИПАСЫ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ, Россия, Украина

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