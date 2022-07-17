"Памперсы поменяйте": российские воины паникуют и жалуются на командиров (17)

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- "Нас осталось меньше 200, а должно быть 20 тысяч", - рашист жалуется на безразличие командования (перехват разговора) : Odessa Online 16:05
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- Говорят нам - памперсы поменяйте: оккупант жалуется на безразличие командования : MY.UA 14:45
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- 17.07.22 11:50 "Они нам говорят - памперсы поменяйте. Х#ли вы боитесь?": Российский оккупант жалуется отцу на безразличие командования, - перехват ГУР МО. АУДИО : Цензор.Нет 12:32