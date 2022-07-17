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Фокус: Украина

Юный нацгвардеец "Иглой" сбил еще один российский Су-25

Юный нацгвардеец "Иглой" сбил еще один российский Су-25 (24)

MY.UA 2022.07.17 15:01
17 июля, 11:54 На Запорожском направлении срочник Национальной гвардии Украины уничтожил вражеский штурмовик Су-25. Как передает Укринформ, об этом Национальная гвардия Украины сообщает в Фейсбуке. "Срочник Национальной гвардии Украины, которому всего 19 лет, сейчас выполняет боевые задания, защищая украинское небо на Запорожском направлении, и беспощадно бьет врага в воздухе вместе со своей верной подружкой ПЗРК "Игла", - говорится в сообщении.
ИГЛА, МСТИТЕЛЬ, СУШКА, САМОЛЕТ, КОПИЛКА, ШТУРМОВИК, Украина, Россия, Запорожье

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