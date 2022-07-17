Юный нацгвардеец "Иглой" сбил еще один российский Су-25 (24)

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- Гвардиец сбил "Иглой" уже шестой российский штурмовик Су-25 : Українські національні новини 15:37
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- Нацгвардиец сбил "Иглой" еще один российский штурмовик Су-25 : UA.News 15:35
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